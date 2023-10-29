19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Millet Meydanı'ndaki tören alanı 19 Mayıs Belediyesi tarafından bayraklarla donatıldı. Öğrenciler ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanını doldurdu.

Tören, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, protokol üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.