Havza'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen programda Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tebrikleri kabul etti.

İlçe Stadı'ndaki törende ise Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mustafa Ayvat, yaptığı konuşmada, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Benim en büyük eserim' diyerek nitelendirdiği Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu ulusça yaşıyoruz. Yüz yıl önce atalarımız canlarını feda ederek bizlere bugünleri armağan etmiştir. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlar canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi minnetle ve şükranla anarım." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Cumhuriyet'in temellerinin Havza'da atıldığına işaret ederek, "Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında ilk cesareti, ilk cüreti gösteren ve ilk teşkilatlanmayı yapan Havzalılardır. Böyle bir neslin fertleri olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılı bizler için çok daha önemli. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, öğrenciler tarafında okunan şiirler, öğretmenler tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi ve okullar tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla devam etti.

Törende, protokol tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Daha sonra tören geçişi yapıldı. Törene, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.