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        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'dan "asırlık çınarlara" ziyaret

        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Cumhuriyet'in 100 yılına şahitlik eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:18
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        19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'dan "asırlık çınarlara" ziyaret
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        19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Cumhuriyet'in 100 yılına şahitlik eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topaloğlu, Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ile birlikte Cumhuriyet'le yaşıt vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bayramları kutladı, onlarla yakından ilgilendi.

        Ziyarette, asırlık çınarların ellerini öperek bir süre sohbet eden protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

        Topaloğlu, ziyarette asırlık çınarlara plaket, çiçekler ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığına işaret eden Topaloğlu, "Allah ülkemize nice 100 yıllar kutlamayı nasip eder inşallah. Cumhuriyet'imizle yaşıt olan sizin gibi büyük çınarları ziyaret etmek, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Siz kıymetli büyüklerimiz, varlığınız ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe ışık tutan değerlerimizsiniz. Size sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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