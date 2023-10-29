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        Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:46
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        Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Salıpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül vatandaşları selamladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Salih Başara, "Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bir asrı dolduran bu şanlı yolculuğumuzda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi milletimiz tarafından güçlü bir şekilde benimsenmiş, bu ilke çerçevesinde oluşan değerler devletimizin temelini oluşturmuştur." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan gösteriler sunuldu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Cumhuriyet Meydanı’ndaki programın ardından, protokol üyeler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

        Kutlamalara, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Gümüşsu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, ​​​​​​​AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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