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        Terme'de "100. Yıl Koşusu" düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl" koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:39
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        Terme'de "100. Yıl Koşusu" düzenlendi
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        Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl" koşusu düzenlendi.

        Terme Kaymakamlığınca düzenlenen koşuya yaklaşık 200 sporcu katıldı. Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan koşu, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda son buldu.

        Kaymakam Refiki İbrahim Cesur, "100 yıllık çınar olma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden almış olduğu cesaretle, milletinden almış olduğu güçle birlikte gelecek yüzyıla emin adımlarla ilerlemektedir. Geleceğimizin teminatı olan koşucu genç kardeşimize başarılar diliyor, ülkemizin gelecek yüzyılında tüm gençlerimizin daha nice başarılara adım atmalarını temenni ediyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "Dünyaya baktığımız zaman müreffeh, gelişmiş, barış içinde yaşayan çok güzel bir toplumuz ve dünyaya da bu noktada örnek oluyoruz. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu yüzyılda inşallah geleceğimizin daha parlak, daha güçlü olduğuna yürekten inanıyorum. Nice yüzyıllara diyerek tüm hemşehrilerimizin, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim." diye konuştu.

        Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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