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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:05
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak’ta K.A. (39) yönetimindeki 55 JP 529 plakalı otomobil, M.G. (30) idaresindeki 06 REN 34 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan M.H. (43) ile T.Ç. (68) yaralandı.

        Yaptıkları ilk müdahalenin ardından112 Acil Servis ekipleri yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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