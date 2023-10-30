HAvza'da ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor

Samsun'un Havza ilçesinde ayçiçeği sapları, hasat sonrası tarladan toplanarak yakacak olarak kullanılıyor.

İlçede kırsal mahallelerde yaşayan bazı vatandaşlar, hasat sonrası ayçiçeği tarlalarından topladıkları sapları ekmek yapmak ve ya soba tutuşturmak amacıyla kullanıyor.

Ayçiçeği saplarını yakacak olarak değerlendiren Aslançayır Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Yılmaz, "Biz küçükten güneş enerji sistemleri yok iken büyüklerimiz dışarılarda kazanlarda su ısıtıyorlardı. Çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak, fırınlarda ekmek yapmak için yakılacak ateşlerde ayçiçeği sapı kullanırlardı." dedi.

Eskiden hasat sonu tüm tarlalarda ayçiçeği saplarının yakacak olarak toplandığını anlatan Yılmaz, "Günümüzde ise artık ayçiçeği sapı o kadar rağbet görmüyor ve pek fazla toplayan kalmadı. Çiftçilerin birçoğu bunları tarlalarında toplayıp yakıyorlar. Bu hem tarlaya hem de havaya zarar veriyor. Ama biz bu şekilde yapmıyoruz, topluyoruz ve yakacak olarak değerlendiriyoruz. Özellikle pekmez kaynatmada, ekmek yapmada ve dışarıda yakılacak ateşlerde bunu kullanıyoruz." diye konuştu.