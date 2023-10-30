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        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:43
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde yol kenarında bekleyen araçtan şüphelenilmesi üzerine yapılan araştırmada, H.Ö, R.N, İ.A. ve M.Ş'nin dere yatağında dedektör ile define aradıkları tespit edildi.

        Suçüstü yakalanan zanlıların kullandığı 1 el dedektörü, 1 yer altı tarama aleti, 1 el feneri, 1 çapa, 2 murç, 1 fırça ve 1 çekice el konuldu.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmaya götürüldü.

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