Salıpazarı Kaymakamı Başara, ilçenin tarihi ve turistik bölgelerini inceledi

Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, ilçenin tarihi ve turistik bölgelerinde incelemede bulundu.

Başara, ilçede göreve başlayalı bir ay olduğunu, ilçeyi tanımaya çalıştığını söyledi.

Salıpazarı'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle zengin bir ilçe olduğunu belirten Başara, "Garpu Kalesi, Kaya Mezarları ve Karacaören şelalelerini gördük, çok beğendik. Özellikle turistik değere sahip bu yerlerin önemini anlayarak bu alanlara sahip çıkmamız gerekiyor. İlk aşamada bu yerlerin ilçemiz tarafından tanınması ve turizme kazandırılması çok önemli. Bu güzelliklerin tanıtılması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin de Salıpazarı'nın turistik yerleri ile ilgili Başara'ya bilgi verdi.