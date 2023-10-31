Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet sunuyor Samsun Büyükşehir Belediyesinin, 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerine 2019'dan bu yana 96 bin 133 defa sağlık, temizlik, kişisel bakım, sıcak yemek ve çamaşırhane desteği sunduğu bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerine 2019'dan bu yana 96 bin 133 defa sağlık, temizlik, kişisel bakım, sıcak yemek ve çamaşırhane desteği sunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinde düzenli olarak sağlık, fizyoterapi, psikolog, beslenme danışmanlığı, temizlik, çamaşırhane, sıcak yemek, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti veriyor.

2019'dan bu yana 96 bin 133 defa yaşlılara hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ihtiyaç sahibi yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasında detaylı çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yaşlılarımız bizim için çok kıymetli, her ihtiyaç duydukları anda yanlarındayız. Yaşlılarımıza yönelik evde sağlık, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerinden sıcak yemek dağıtımına kadar sosyal belediyecilik alanında geniş hizmet yelpazesine sahibiz. Ekiplerimiz gittikleri vatandaşlarımıza sanki ailelerinden biri gibi hizmet veriyor. Vatandaşlarımız da aynı duygu ile onları karşılıyor. Karşılıklı gönül birliği ile bu çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.