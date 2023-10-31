Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes açıldı
Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi.
Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi.
Salıpazarı İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermes, İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun duasıyla açıldı.
Belediye Başkanı Halil Akgül, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.
Kermesin açılışına Kaymakam Salih Başara, İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Gümüşsu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
Kermesten elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.