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        Salıpazarı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi

        Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:11
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        Salıpazarı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi
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        Salıpazarı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

        İlçe Gençlik Spor ve Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğe çok sayıda çocuk katıldı.

        Ekinlikte çocuklar sportif yarışmalarla ve eğitsel aktivitelerle doyasıya eğlendi.

        Etkinliğe, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Gümüşsu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam ve Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven katıldı.

        Şenlikte, Nuri Seven'in sponsorluğunda çocuklara hediye ve ödüller dağıtıldı.

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