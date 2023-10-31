Havza'da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları devam ediyor Havza ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları okullarda devam ediyor

Havza ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları okullarda devam ediyor

Havza Anaokulu'nda öğrencilerinin hazırladığı "Bayrak ve Atatürk" temalı sergi açıldı.

Serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ yaptı.

Ertuğ, anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmaların kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "İnşallah gelecek nesillerimiz de Cumhuriyet'imize sahip çıkacak ve bizler bizlere emanet edilen Cumhuriyet'imizi gönül rahatlığı ile gelecek nesle emanet edeceğiz. Öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Serginin açılışının ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Program sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ, anaokulu sınıflarını ziyarete ederek öğrencilerle sohbet etti ve okulun faaliyetleri hakkında Okul Müdürü Hasan Geyik'ten bilgi aldı.

Havza 25 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen programda ise öğrenciler okul bahçesinde şiirler okudu, hazırladıkları gösterileri sundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Orhan Tan, tüm katılımcılara teşekkür ederek herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutladı.

Programın sonunda öğrenciler gökyüzüne Türk bayraklı balonlar saldı.