Salıpazarı ilçesinde Gazze yararına kermes düzenlendi

Salıpazarı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftüsü Kenan Doğru'nun duasıyla açılan kermeste konuşan Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Gazze'de insanlık dramı yaşandığına işaret etti.

Akgül, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerimizde hissetmek lazım. Olayın maddi yönünden çok manevi yönü itibariyle Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz tarafından düzenlenen bu kermeste emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Salıpazarı İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermese, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Gümüşsu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Bir gün açık kalacak kermesten elde edilecek gelir Diyanet Vakfı tarafından Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.