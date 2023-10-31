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        Samsun DSİ Spor Kulübü sporcusu Çınar Aydın, Yüzme Şenliği Yarışması'nda birinci oldu

        Samsun DSİ Spor Kulübü sporcusu 10 yaşındaki Çınar Aydın, Samsun'da düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği Yarışmaları'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:06
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        Samsun DSİ Spor Kulübü sporcusu Çınar Aydın, Yüzme Şenliği Yarışması'nda birinci oldu
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        Samsun DSİ Spor Kulübü sporcusu 10 yaşındaki Çınar Aydın, Samsun'da düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği Yarışmaları'nda birinci oldu.

        Çınar, 50 metre kurbağalamada 00.42.33'lük derecesiyle Samsun rekorunun yanı sıra Türkiye genelinde en iyi ikinci derece olarak kayıtlara geçti.

        DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çınar Aydın'ın spora olan tutkusuyla daha nice zaferlere ulaşması temenni edildi.

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