Havza'da Filistin için 236 bin 597 lira yardım toplandı Havza'da, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasında 236 bin 597 lira toplandı.

Havza'da, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasında 236 bin 597 lira toplandı.

Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile Gazze ve Filistin halkının acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türkiye genelinde"Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganı ile yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Havza ilçe merkezi ve kırsal mahallerindeki camilerden 236 bin 597 lira yardım toplandığına işaret eden Alıcı, "Toplanan yardımları Gazze ve Filistin halkının acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düzenlenen kampanyanın hesabına yatırdık. Kampanyamıza destek olan tüm din kardeşlerimizden Allah razı olsun. Mukaddes belde Kudüs, bugün Siyonistlerin işgali altında en büyük acıları yaşıyor. Eşi görülmemiş katliamlar yapılıyor. Yetimler yurduna dönen Gazze ve Filistin kan ağlıyor. Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdat eyle ya Rabbi." dedi.