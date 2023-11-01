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        Samsun'da jandarma trafik ekipleri ekim ayında 2 bin 73 sürücüye cezai işlem uyguladı

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce ekim ayında yürütülen uygulamalarda, 2 bin 73 sürücüye kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 797 bin 364 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:38
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        Samsun'da jandarma trafik ekipleri ekim ayında 2 bin 73 sürücüye cezai işlem uyguladı
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        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce ekim ayında yürütülen uygulamalarda, 2 bin 73 sürücüye kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 797 bin 364 lira idari para cezası kesildi.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2023 Ekim ayı içindeki uygulamalarda 47 bin 875 araç sürücüsü kontrol edildi.

        Ekipler, 2 bin 73 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 797 bin 364 lira idari para cezası uyguladı. Uygulamalarda ekipler, 946 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 138 sürücüye ve yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 105 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 102 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 29 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 753 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uyguladı.

        Yapılan çalışmalarda, 29 sürücünün, sürücü belgesine el koyan ekipler 344 aracı trafikten men etti.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi kapsamında ekim ayı içinde 4 bin 191 öğrenci ve 7 bin 312 sürücü ve yayaya trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildiğini bildirdi. Silay, denetim ve eğitimlere devam edeceklerini kaydetti.

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