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        Bafra'da TMO çeltik alımına başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çeltik alımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:33
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        Bafra'da TMO çeltik alımına başladı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çeltik alımına başladı.

        Bafra Ovası'nda 132 bin dekar alana ekilen çeltiğin hasadı devam ediyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, TMO'nun 55 randıman 24 lira, 58 randıman 23 lira, 60 randıman 20 lira olarak alımlara devam ettiğini söyledi.

        Fiyatların çiftçiyi memnun etmediğini dile getiren Tosuner, "Fiyatların bugün en az 60 randımanlı Osmancık grubunun 25 lira olmasını istiyoruz. Çünkü çiftçi sattığı maldan dönüm başına 1500 ile 2 bin lira para kazanmazsa bir daha çeltiği yapma şansı yok. Vatandaşın borcunu ödemesi için alımların en az 500 ile 600 ton arasına çıkarılması lazım." dedi.

        Çiftçilere ürünü muhafaza konusunda uyarıda bulunan Tosuner, "Bafra’da TMO’nun deposu var, TMO’ya çeltik satan çiftçilerimiz dikkat etsin, akşamdan kamyonuna çeltiğini yükleyenler branda çekmesinler, Bafra rutubetli yer olduğu için, 14 randıman rutubetle çadırdan çıkarsa, sabah oldu mu, bu rutubet oranı 15’i geçer, TMO’dan sıra alıp çeltiğini götürmeden önce, çiftçilerimiz randımanı yaptırsın, rutubetini ölçtürsün ve ona göre götürsün. Bilindiği üzere TMO, 50 randımanın altında alımlar yapmıyor. 15 rutubetin üzerinde de alımlar yapılmıyor." diye konuştu.

        TMO tarafından alınan çeltiğin ödemesinin bir ay içinde yapılacağını anlatan Tosuner, "Sistemlerde sıra almak çok güçleşiyor. Sistem sürekli tıkanıyor. Günlük alımlar çoğalırsa sistemde tıkanıklar olmaz. Ayrıca işletmecilerin de devletin açıkladığı fiyatlara tabi olmalarını rica ediyorum. Çünkü Bafra’da 14 tane çeltik fabrikası var. Bugün mağdur olsalar dahi çiftçinin yanında olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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