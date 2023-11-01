Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
C.A. (21) idaresindeki 55 RL 776 plakalı otomobil, Yukarı Ağcagüney Mahallesi'ndeki yolda, karşı yönden gelen K.A'nın (43) kullandığı 55 AAG 512 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Ramazan Azun (27) ve E.B. (35) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan Azun buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.