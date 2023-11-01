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        MHP Havza ilçe yönetiminden ziyaretler

        Bir süre önce genel kurulu sürecini tamamlayan MHP Havza İlçe Başkanlığı, ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:39
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        MHP Havza ilçe yönetiminden ziyaretler
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        Bir süre önce genel kurulu sürecini tamamlayan MHP Havza İlçe Başkanlığı, ziyaretler gerçekleştirdi.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Mustafa Ayvat’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti.

        Daha sonra Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret eden Yüksel ve beraberindekiler, bir süre sohbet etti.

        Önceliklerinin Havza'ya hizmet etmek olduğunu belirten Yüksel, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin öngörüleri ve hassasiyetleri doğrultusunda yerelde aynı hassasiyetle çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Sebahattin Özdemir'e kolaylıklar dilerim." dedi.

        Özdemir de ziyaretten ötürü teşekkür ederek, MHP ilçe yönetimine görevlerinde başarı diledi.

        Yüksel ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak'a ziyarette bulundu.

        Havza Kadın Platformu tarafından Filistin'e yardım amacıyla açılan kermesi de ziyaret eden Yüksel, İsrail zulmünün bir an evvel son bulmasını temenni etti.

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