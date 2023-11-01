Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 364,25 gram sentetik uyuşturucu, 610 sentetik ecza hapı, 26,6 gram esrar, 1,66 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi.
Polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.