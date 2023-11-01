Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 364,25 gram sentetik uyuşturucu, 610 sentetik ecza hapı, 26,6 gram esrar, 1,66 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi.

        Polis, 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Samsun kruvaziyer ile gelecek turistleri bekliyor
        Samsun kruvaziyer ile gelecek turistleri bekliyor
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: Yasak gelmezse akıllıca transferler yap...
        Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: Yasak gelmezse akıllıca transferler yap...
        "Astoria Grande" kruvaziyeri yarın Samsun'a gelecek
        "Astoria Grande" kruvaziyeri yarın Samsun'a gelecek
        Havza ve Ladik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Havza OSB'ye teknik gezi
        Havza ve Ladik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Havza OSB'ye teknik gezi
        MHP Havza ilçe yönetiminden ziyaretler
        MHP Havza ilçe yönetiminden ziyaretler
        Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı
        Samsun'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraladı