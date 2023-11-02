Havza'da Dinozor Sirki gösteri sundu
Samsun'un Havza ilçesinde Dinozor Sirki gösteri gerçekleştirdi.
Samsun'un Havza ilçesinde Dinozor Sirki gösteri gerçekleştirdi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde iki seans olarak gerçekleştirilen sirk gösterisi, ilçede çocuklardan ilgi gördü.
Film kahramanları Batman, Süpermen, Örümcek Adam ve Kaptan Jack Sparrow ile papağının gösteri sunduğu sirk gösterisinde dinozor Trex ve illüzyon gösterileri de yapıldı.
Gösterinin sonunda çocuklar sahnede kahramanlarla dans ederek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.