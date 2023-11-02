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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 861 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:13
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri 861 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

        Soçi'den yola çıkarak 861 yolcu ve 442 kişilik mürettebatıyla Samsun Limanı'na demirleyen gemideki turistleri Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile diğer ilgililer çiçeklerle karşıladı.

        Halk oyunları ekibi ve yöresel yiyeceklerin ikramıyla karşılanan turistler, daha sonra tur otobüsleriyle kentin tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Cinbir, gazetecilere, Samsun'un Karadeniz'in merkezi olduğunu belirterek "Samsun'un turizmden gerekli payı alabilmesi, sahip olduğu turizm potansiyelini harekete geçirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda uzun zamandan bu yana gelmeyen yolcu gemilerinin de artık Samsun Limanı'na demirlemesine yönelik çaba içindeydik." dedi.

        Demir de güzel bir karşılama ve misafirperverlik gösterdiklerini dile getirerek "Gelenlerin de yüzü bizim de yüzümüz gülüyor. İnşallah Samsun'dan büyük memnuniyetle ayrılmalarını takip edeceğiz. Samsun için önemli bir dönüm noktası turizm açısından. 2022-23 yıllarında ziyaretçi sayısında önemli artış var. Özellikle kruvaziyer büyük bir başlangıç." diye konuştu.

        Kruvaziyerin kaptanı Jurij Mundin ise Samsun'a ilk defa geldiklerini, kentin bundan sonra da planlarında olacağını söyledi.

        Ailesiyle Rusya'dan gelen Anna Sholina da kente ilk ziyareti olduğunu belirterek "Samsun'un liman şehri olduğunu biliyordum. Samsun'un iklimi çok güzel, tatil yapmak için uygun. Seyahat boyunca ilk defa güzel güne rastladık. Kenti geziye çıkacağız, daha iyi öğrenmek için. Bize karşı ilginizden dolayı çok mutlu olduk. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Daha önce 4 kez Türkiye'ye geldiğini anlatan Sholina, "Her defasında tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Misafirperverliği, servisi ve hizmeti çok beğeniyoruz. Çok memnunuz, eşimize dostumuza da tavsiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Geminin akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yola çıkacağı öğrenildi.

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