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        Samsun'da minik öğrencilerden "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı kolaj sergi

        Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı fotoğraf ve kolaj sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:54
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        Samsun'da minik öğrencilerden "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı kolaj sergi
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        Atakum Belediyesi Fırat Özdemir Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı fotoğraf ve kolaj sergisi açtı.

        Anaokulu öğrencileri tarafından yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından ortaya çıkan sergi, törenle açıldı.

        Minik öğrencilerin Cumhuriyet ve Atatürk sevgilerini yansıtan sergide onlarca çalışma yer aldı.

        Okul müdürü Fatih Bengü, sergide emeği olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Serginin açılışına Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Dursun Yürükçü ve Fatih Mehmet Öztürkçe ile okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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