Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Reeder Samsunspor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarına devam etti

        Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı Anadolu Efes karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reeder Samsunspor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı Anadolu Efes karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda başantrenör İlker Salman yönetiminde yaklaşık 1,5 saatlik çalışma gerçekleştirdi.

        Salman, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde henüz bir galibiyetleri bulunmasının olumsuz bir durum olduğunu söyledi.

        Bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğuna işaret eden Salman, "Kadro yapımız, duruşumuz ve hedefimiz ligde kalmak üzerine. Kağıt üzerinde rakibimiz olan takımlara karşı sadece bir maç oynadık. Diğerleri ile daha karşılaşmadık. Skor tabii ki önemli ama bir an önce lige adapte olup mücadele ve takım gücümüzü artırmak istiyoruz. Bunun için yoğun çalışıyoruz. Geçen hafta ligin lideri Fenerbahçe'ye karşı 3 çeyrekte fena oyun oynamadık. Bu hafta da Anadolu Efes karşısında mücadele edeceğiz. Takımımızı ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Mert Ali: "Biraz zamana ihtiyacımız var"

        Takım kaptanı Mert Ali Sert ise lige kötü başladıklarına işaret ederek, taraftarların kendilerinden beklentilerinin farkında olduklarını belirtti.

        Ligde yeni bir ekip olduklarını vurgulayan Mert Ali, şunları kaydetti:

        "Yeni bir kadro oluşturduk. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çok çalışıp elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte istediğimiz sonuçları alamadık, farkındayız. 25 maç var önümüzde. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmeksizin alabildiğimiz kadar galibiyet alıp bu sezon ligde kalmak olan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu haftaki rakibimiz Anadolu Efes, güçlü bir ekip. Avantajımız evimizde oynamamız. Taraftar gücü bizim için çok önemli, elimizden geleni yapıp en güzel sonucu almaya çalışacağız."

        Arda Berk Kaya da Süper Lig'de istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getirerek, "Kötü sonuçların ardından çalışmalarımız arttı. Sahada istediğimiz sonuçları almak için daha fazla idman yapıyoruz. İnşallah bunu Anadolu Efes karşısında sahaya yansıtacağız ve maç sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Samsun ekibi, Anadolu Efes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da minik öğrencilerden "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı kolaj sergi
        Samsun'da minik öğrencilerden "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı kolaj sergi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 861 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 861 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi
        Samsun´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Samsun´da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
        Çiftçilerin yeni düşmanı: Güz tırtılı
        Çiftçilerin yeni düşmanı: Güz tırtılı
        Samsun'daki hayvan hastanesinde bu yıl 350 yaban hayvanı tedavi edildi
        Samsun'daki hayvan hastanesinde bu yıl 350 yaban hayvanı tedavi edildi
        Samsunspor, CAS´ta ilk savunmasını yaptı, karar Aralık ayında verilebilir
        Samsunspor, CAS´ta ilk savunmasını yaptı, karar Aralık ayında verilebilir