Havza'da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı Havza'da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğinde Kılavuz Ormanı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Havza'da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğinde Kılavuz Ormanı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi.

Çocuklarda sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacıyla Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Gençlik Merkezi ve Havza Orman İşleteme Şefliği iş birliği ile doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Kılavuz Ormanı'nda düzenlenen etkinlik öncesi konuşan Kaymakam Mustafa Ayvat, etkinliğe katılan çocuklara teşekkür ederek, "Çocuklarımızın bu yaşlarda çevre ve doğa bilinci edinmeleri geleceğe daha temiz bir çevre bırakmamız demek." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise doğanın gelecek nesillerin emaneti olduğunu belirterek, "Bizler de gelecek nesillere bırakmak üzere doğamıza saygı duymalı ve temiz tutmalıyız. Bugün bizlerden doğayı emanet alarak kendilerinden sonra emanet edecek olan çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için güzel bir etkinlik, emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer de etkinliğin çocuklara çevre bilinci aşılamak amacı ile düzenlendiğini kaydetti.

Konuşmalarından ardından Kaymakam Ayvat, Başkan Özdemir, protokol üyeleri ve öğrenciler Kılavuz Ormanı'nda doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

Etkinlik sonrası öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meyve suyu ve kek ikram edildi.

Daha sonra, ilçe stadında Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan parkurda öğrenciler bilek güreşi, okçuluk, dart ve halat çekme oyunları oynayarak gönüllerince eğlendi.

Program, Kaymakam Ayvat, Başkan Özdemir, protokol üyelerinin de katıldığı spor etkinlikleri ile sona erdi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt , Havza, Çakıralan ve Akbelen Orman İşletme Şefleri ve personeli ile ilkokul öğrencileri katıldı.