Samsun'da öğrencilere "Okul Dışarda Günü" etkinliği düzenlendi

Samsun İlkadım Gazi Ortaokulu tarafından "Okul Dışarda Günü" etkinliği düzenledi.

Doğupark'ta yapılan etkinlikte öğrenciler doğada ders işleyip, kitap okuyarak çeşitli etkinlikler yaptı.

Okul Müdürü Samet Doğan, yılda iki kez yapılan etkinlikte öğrencilerin açık havada keşfederek öğrenmelerini amaçladıklarını söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenler ile güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Doğan, "Açık havada keşfederek öğrenmeyi amaçlıyoruz. Böylece öğrenme ömür boyu kalıcı hale gelir. Öğrenciler, Doğu Park'ta günün amacına uygun olarak doyasıya eğlendi. Bu etkinlikle doğayla iç içe olan öğrencilerimiz okulun her yer olduğunu, öğrenmenin her yerde olduğunu gördüler." dedi.