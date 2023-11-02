Samsun'da Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı başladı

Samsun'da, 16 ilden yetkililerin katılımıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Samsun Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'un yanı sıra Samsun, Amasya, Bartın, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yozgat'tan il sağlık ve halk sağlığı hizmetleri başkanlarının katıldığı değerlendirme toplantısında, yürütülen halk sağlığı faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün kişinin doğumundan ölümüne kadar vatandaşlara bütüncül yaklaşımla hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Faaliyetlerimizi evlilik öncesi tarama testleri, doğum öncesi takip, gebelik dönemi, kadın üreme sağlığı, doğum, bebeklik, çocuk ve ergen sağlığı, okul dönemi sağlık hizmetleri, aşılama ve bağışıklık, çalışan sağlığı ve meslek hastalıkları, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, toplum sağlığı ve aile hekimliği, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı ve çevre sağlığı hizmetleri olarak yürütmekteyiz. Günlük hayatta karşı karşıya geldiğimiz bu başlıklardaki birinci basamak sağlık hizmetlerinin yansıması, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan daire başkanlıkları tarafından yürütülmektedir."

Türkiye Yüzyılı'nın en iddialı alanlarından birinin sağlık olduğuna işaret edilen açıklama, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında üzerimize düşen gayreti azami düzeyde göstermek, belirlenen hedeflere ulaşma gayretiyle faaliyetlerimizi planlamakta ve yürütmekteyiz. Amacımız toplantının çıktılarından da faydalanarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılmasını sağlamaktır." ifadesi kullanıldı.

Toplantının yarın sona ereceği kaydedildi.