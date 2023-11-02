Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı
Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı.
Giriş: 02.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:03
Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, aralarında "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından hükümlü 5 kişinin de olduğu 79 aranan kişi yakalandı.
Bu kişilerden 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.