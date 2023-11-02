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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı

        Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:03
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı
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        Samsun'da 5 hükümlünün de aralarında bulunduğu 79 aranan kişi yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, aralarında "yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından hükümlü 5 kişinin de olduğu 79 aranan kişi yakalandı.

        Bu kişilerden 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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