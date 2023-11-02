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        Salıpazarı'nda motosiklet hırsızlığıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çalıntı motosiklet, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:54
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        Salıpazarı'nda motosiklet hırsızlığıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çalıntı motosiklet, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

        Jandarma ekipleri, şüphelendiği motosiklet sürücüsünü A.S'yi (26) Biçme Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan kontrolde motosikletin sahte plaka ile kullanıldığı ve 23 Ekim'de Samsun'un İlkadım ilçesinde çalındığı belirlendi.

        Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı, motosiklet ise Salıpazarı İlçe Jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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