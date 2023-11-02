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        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 02.11.2023 - 20:11
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        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ordu-Samsun kara yolu Beylerce mevkisinde seyir halindeki Ensar Ö. (73) idaresindeki 34 EM 4066 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Seda Ş. (42) idaresindeki 34 DVM 584 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, araç sürücülerinden Seda Ş. ve diğer araçta bulunan Sahriye Ö. (66) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

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