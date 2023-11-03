Havza'da umre için kutsal topraklara gidecekler yolcu edildi
Havza'da, umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.
Havza'da, umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 54 kişi için yatsı namazı sonrası Kevser Camisi'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.
Alıcı, "Yolculuğunuz hayırlı olsun. Cenabı Mevla'm niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.
Duaların ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Programa Havza Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile umreye gidecekler ve yakınları katıldı.