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        Havza'da umre için kutsal topraklara gidecekler yolcu edildi

        Havza'da, umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:06
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        Havza'da umre için kutsal topraklara gidecekler yolcu edildi
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        Havza'da, umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 54 kişi için yatsı namazı sonrası Kevser Camisi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

        Alıcı, "Yolculuğunuz hayırlı olsun. Cenabı Mevla'm niyetlerinizi kabul eylesin." dedi.

        Duaların ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.

        Programa Havza Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile umreye gidecekler ve yakınları katıldı.

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        Galeri
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