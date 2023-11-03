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        Samsun'da ekim ayında aranan 612 kişi yakalandı

        Samsun'da ekim ayında FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu 612 aranan kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:59
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        Samsun'da ekim ayında aranan 612 kişi yakalandı
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        Samsun'da ekim ayında FETÖ üyelerinin de aralarında bulunduğu 612 aranan kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçlularla etkin mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyon, denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 592 kişi yakalandı, haklarında kayıp ihbarı bulunan 22 kişi de bulundu.

        Operasyonlarda 37 tabanca, 18 av tüfeği, 1458 mühimmat ele geçirildi; 117 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında ise 135 kişi yakalandı.

        Aynı dönemde 62 bin 240 makaron, 29 bin 521 gram kubar esrar, 2 bin 759 kök kenevir, 797 sentetik uyuşturucu hap, 392 gram sentetik uyuşturucu, 105 paket kaçak sigara, 22 kilogram kaçak tütün, 18 gram kenevir tohumu, 13 elektronik sigara likiti, 7 litre alkollü içki, 5 elektronik sigara, 3 gram kokain de bulundu.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 5 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de 17 olaya müdahale edildi, 17 müşteki-mağdur ve 15 şüpheli tespit edildi.

        Bu kapsamda 1 şüpheli tutuklandı, 5 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

        Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 8, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 7, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 1, hakaret suçundan 7 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

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