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        OKA Genel Sekreteri Şahin'den Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:42
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        OKA Genel Sekreteri Şahin'den Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
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        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

        Şahin, OKA Samsun Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Burak Aydoğdu ile gerçekleşen ziyarette, Özdemir'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette Havza'da OKA tarafından desteklenen ve yapımı tamamlanan yatırımlar, devam eden Havza Yöresel Ürünler ve Sebze Pazarı ile ilçe turizmi ve tarımının desteklenebilmesi amacıyla hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Şahin, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak için çalışmalar devam edildiğini söyledi.

        Özdemir de Şahin ve Aydoğdu'ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "OKA tarafından desteklenen ilçemiz için önemli birçok proje devam ediyor. Havza Organize Sanayi Bölgesi için büyük destekler alındı. İlçemize daha fazla destek sağlamak adına OKA ile olan ilişkilerimizi geliştirmek önemli." ifadesini kullandı.

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