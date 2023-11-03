Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 44,05 gram sentetik uyuşturucu, 1972 sentetik ecza hapı, 41,65 gram esrar, uyuşturucu kullanımına yarar aparatlar ile ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi.
Polis ekipleri, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.