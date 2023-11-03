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        Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliğinden fidan dikimi

        Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:11 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:26
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        Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliğinden fidan dikimi
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        Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Boyalıca Mahallesi Köy Üstü mevkisinde Havza Orman İşletme Şefliği iş birliği ile düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kızılayın 155 yıllık köklü geçmişi bulunduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Kızılay Haftasını kutlamanın gurunu yaşamaktayız. Türk Kızılay olarak 155 yılı aşkın süredir kimsesizlerin kimsesi olduk. Cumhuriyet'imizin 100. yılında burada dikilen fidanlar ile Türkiye'ye nefes vermek istedik." dedi.

        Genç Kızılay Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ise katılımcı gönüllülere teşekkür ederek, mağdur ve mazlumlarının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu da Kızılay Haftası'nı kutladı.

        Konuşmaların ardından Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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