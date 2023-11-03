Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli Ali Y'nin aracında ve evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 8 gram sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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