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        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 3 kişi tutukladı

        Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:53
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        Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 3 kişi tutukladı
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        Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

        Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı.

        İkametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheli işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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