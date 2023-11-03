Samsun merkezli siber suçlar operasyonunda 3 kişi tutukladı

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen siber suçlarla ilgili operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren Samsun ve Ankara'dan 3 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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