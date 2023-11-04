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        Samsun'da otomobile düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırıda 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 07:20 Güncelleme: 04.11.2023 - 07:25
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        Samsun'da otomobile düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobile pompalı tüfekle yapılan saldırıda 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Balıklar Mahallesi Karaaslan Sokak'ta R.K'nin kullandığı 05 AZ 402 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Saldırıda sürücü ile araçta bulunan M.D. ve A.D. yaralandı.

        Saldırının ardından aynı otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne giden yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma, saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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