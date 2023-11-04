Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi

Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği iş birliğiyle 10 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada final maçı, Havza Spor Salonu'nda Ekmek Spor ile YG4 arasından oynandı.

Maç öncesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatani görevini yaparken Hatay’da hayatını kaybeden Yasin Güvenç'in ismi ve Havza Belediyespor'da giydiği forma numaralarının kısaltılmasından oluşan YG4 oyuncuları, seremonide Güvenç'in fotoğrafı ve "Unutmadık unutmayacağız" yazılı pankart açtı.

Turnuvada YG4'ü 3-2 yenen Ekmek Spor, birinci oldu.

Final maçı sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer tarafından verildi.

Ayvat, turnuvayla birlikteliğin amaçlandığını belirterek, "Tüm katılımcılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amacımız sportif başarıdan daha çok birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek gençlerimize güzel örnek olmaktı. İnşallah bunu en güzel şekilde de başardık." dedi.

Özdemir de tüm katılımcıları tebrik etti.