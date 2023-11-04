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        Türk Kızılay Havza'da 128 ünite kan bağışı topladı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:59 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:00
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        Türk Kızılay Havza'da 128 ünite kan bağışı topladı
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        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Havza Meslek Yüksekokulu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu ve Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla bağış kabul edildi.

        Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin destek verdiği çalışma sonucunda 128 ünite kan bağışı alındı.

        Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışçılarına teşekkür ederek, Kızılay Haftası'nı da kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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