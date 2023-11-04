Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bafra merkezde T.Ö. ile N.A'nın üst aramasında 543 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.Ö. tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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