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        Samsun'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Kızılay yürüyüşü yapıldı

        Samsun'da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:29
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        Samsun'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Kızılay yürüyüşü yapıldı
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        Samsun'da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

        DSİ önünden başlayan ve Türk Kızılay görevlileri ile gönüllerinin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Atatürk'ün makam aracının benzerinin de bir süre yürüyüşçülerin önünden gittiği yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşındı.

        Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, gazetecilere, Türk Kızılayın yardım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Coşkulu bir yürüyüş yaptıklarını belirten Muştu, "Amacımız Kızılayı her yerde her zaman bulunur hale getirmek. Kan stokunda ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Şu anda kısmen aştık ama bu, rehavete sebep olmasın. Vatandaşlarımızı kan bağışına önem vermeye davet ediyoruz." dedi.

        Daha sonra Muştu ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen kermesi ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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