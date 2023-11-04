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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:53
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 435 gram sentetik uyuşturucu, 285 sentetik ecza hapı, 106,66 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ile 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Polis ekipleri tarafından 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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