Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Moundilmadji

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga Matondo, Rayane, Rivas Vindel, Görkem Sağlam, Dadashov, Lamkel Ze

        Gol: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan (Yılport Samsunspor), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        İzmir'de 64 yılın rekoru!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
        Samsun'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Kızılay yürüyüşü yapıldı
        Samsun'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Kızılay yürüyüşü yapıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Türk Kızılay Havza'da 128 ünite kan bağışı topladı
        Türk Kızılay Havza'da 128 ünite kan bağışı topladı
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi
        Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Halk Turnuvası sona erdi
        Samsun'da otomobile düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobile düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 3 kişi yaralandı