Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Moundilmadji
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam, Massanga Matondo, Rayane, Rivas Vindel, Görkem Sağlam, Dadashov, Lamkel Ze
Gol: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan (Yılport Samsunspor), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)
SAMSUN
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