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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:13
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında uyuşturucu ticareti yapma, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ile kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 36 kişi yakalandı, 8 tabanca ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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