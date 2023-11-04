Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 74 Schinder), Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 90+3 Bola), Benasser, Tait (Dk. 74 Laura), Holse, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 60 Ercan Kara)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 73 Oğuzhan Matur), Massanga Matondo, Rayane (Dk. 57 Aburjania), Rivas Vindel (Dk. 73 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz), Dadashov (Dk. 87 Hodzic), Lamkel Ze

Goller: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor), Dk. 75 Ercan Kara (Penaltıdan), Dk. 90+8 Schindler (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan, Dk. 76 Benasser, Dk. 90+8 Schindler (Yılport Samsunspor), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 72 Ghoulam, Dk. 75 Fernandes, Dk. 78 Erce Kardeşler (yedek kulübesinden) (Atakaş Hatayspor)

SAMSUN

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.