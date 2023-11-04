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        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup olana Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, son dakikada yedikleri gole mağlup olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:58
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        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup olana Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, son dakikada yedikleri gole mağlup olduklarını söyledi.

        Demirel, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

        Karşılarında galibiyeti daha çok isteyen bir takım gördüklerini belirten Demirel, "Daha çok ihtiyacı olan ve daha çok inanan bir takım gördük karşımızda. İstediğimiz bir organizasyondan bulduğumuz golle öne geçtik. İlk yarıyı 1-0 önde kapamamıza sebep oldu. Ama ikinci yarı yine ilk 10 -15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Bir tane sarı karttan dolayı 2 tane değişiklik yaptık. Oyun artık tamamen doldur boşalta geçti. Samsunspor yaptığı değişikliklerle oyunun ağırlığını ele aldı." dedi.

        Penaltı hakkında yorum yapmayan Demirel, "Artık saygı duyuyoruz. Sonrasında da son dakikada korner dönüşünden yediğimiz bir golle mağlup olduk. Ben Samsunspor'u tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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