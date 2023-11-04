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        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol, "Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:15 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:15
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        Samsunspor-Hatayspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol, "Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor." dedi.

        Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

        Maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Gisdol, "Bugün Samsunspor taraftarına ve halkına verebileceğimiz en büyük armağanı verdik. Kazanmayı hak ettik. Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor." ifadesini kullandı.

        Gisdol, şansın yeniden Samsunspor'a geldiğini belirterek, "Şans bize geldiyse bunu sürdürmeniz gerekiyor. Galibiyet bize şans getirdi. Bugün göstermiş olduğumuz performansı diğer maçlarda da gösterirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bugün stadyuma gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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