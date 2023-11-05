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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:46
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Güler, Göksun Öz

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 2, Pemberton, Engin Kalkan, Crawford 20 , Mert Ali Sert, Levi 21, Arda Berk Kaya 2, Henry 7, Mooney 18, Göktuğ Baş 3

        Anadolu Efes: Bryant 4, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca 12, Erten Gazi 10, Thompson 12, Mehmet Efe Demirel 1, Hollatz 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz, Willis 16, Zizic 22

        1. Periyot: 27-23

        Devre: 35-43

        3. Periyot: 51-66

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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