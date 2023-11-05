Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Güler, Göksun Öz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 2, Pemberton, Engin Kalkan, Crawford 20 , Mert Ali Sert, Levi 21, Arda Berk Kaya 2, Henry 7, Mooney 18, Göktuğ Baş 3

Anadolu Efes: Bryant 4, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca 12, Erten Gazi 10, Thompson 12, Mehmet Efe Demirel 1, Hollatz 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz, Willis 16, Zizic 22

1. Periyot: 27-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 51-66

SAMSUN

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